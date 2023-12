Terremoto provoca pânico em cidade no sul da Itália

Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas. "O tremor foi sentido com bastante força. As pessoas saíram às ruas e ainda estão fora de suas casas porque estão com medo", declarou o prefeito de Samo, Paolo Pulitanò, à imprensa local.

Segundo ele, "a situação já está calma e de momento não há relatos de danos". No entanto, por precaução, "hoje as escolas estarão fechadas e, juntamente com os técnicos, serão feitas verificações na área".

Inicialmente, o sismo foi classificado entre 3,6 e 4,1, mas depois as autoridades italianas fixaram a magnitude correta. O sismo também foi sentido em Locride e Messina. (ANSA).

