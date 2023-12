UE aprova acordo para reformar sistema de asilo e migração

"O Pacto sobre a Migração e o Asilo garantirá uma resposta europeia eficaz a este desafio europeu. Significa que os europeus decidirão quem chega e quem pode permanecer na UE, e não os traficantes. Significa proteger aqueles de que necessita", concluiu von der Leyen.

Itália - O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, celebrou o acordo, considerado uma "vitória" para o governo da premiê Giorgia Meloni, enfatizando que o "pacto é o resultado de longas negociações".

Segundo ele, "a Itália sempre desempenhou um papel de liderança para estabelecer uma solução equilibrada que não fizesse mais com que os países fronteiriços da UE, que estão particularmente expostos à pressão migratória, se sentissem sozinhos". "Graças à nossa capacidade de encontrar o equilíbrio certo entre responsabilidade e solidariedade, conseguimos avançar e concluir uma negociação que estava paralisada há anos. A aprovação do Pacto é um grande sucesso para a Europa e para a Itália, que poderão agora contar com novas regras para gerir os fluxos migratórios e combater os traficantes de seres humanos", enfatizou.

Para a Anistia Internacional, no entanto, o acordo irá "atrasar em décadas a legislação europeia em matéria de asilo" e conduzir a "maior sofrimento humano".

De acordo com Eve Geddir, diretora do gabinete de Instituições Europeias, o pacto "não apoia concretamente estados onde as pessoas chegam à Europa pela primeira vez, como Itália, Espanha ou Grécia". "Os estados poderão simplesmente pagar para fortalecer as fronteiras externas ou financiar países fora da UE". (ANSA).