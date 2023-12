UE coloca plataformas de conteúdo adulto sob vigilância

BRUXELAS, 20 DEZ (ANSA) - O Poder Executivo da União Europeia incluiu os sites de conteúdo adulto Pornhub, Stripchat e XVideos entre as grandes plataformas digitais sob vigilância no âmbito da Lei de Serviços Digitais (DSA), iniciativa do bloco para enfrentar crimes online e a disseminação de notícias falsas.

A informação foi anunciada para o comissário da UE para o Mercado Interno, Thierry Breton.