Vestido que Lady Di usou na Itália é leiloado por US$ 1,15 mi

Depois de Florença, onde passou três dias com o então marido Charles, hospedados por sir Harold Acton em Villa La Pietra, Diana usou o mesmo vestido em um concerto da Orquestra Sinfônica de Vancouver no ano seguinte.

A venda superou o recorde do leilão da Sotheby's de setembro passado em que o célebre suéter vermelho com uma ovelha negra de Diana foi vendido por US$ 1,14 milhões (R$ 5,60 mi na cotação atual).

Ao longo do leilão da Julien's, a camisa usada pela futura princesa para o retrato do noivado, em 1981, quadruplicou a estimativa inicial, sendo vendido a US$ 381 mil (R$ 1,8 mi). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.