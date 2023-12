Arcebispo italiano acusa Papa de ser 'servo de Satanás'

"Ele não diz: 'Peque e ofenda o senhor que morreu por você na cruz'. Ele sabe que uma pessoa normal não quer o mal em si, mas comete o mal na aparência do bem", afirmou Viganò, citando a existência de "falsos pastores e servos de Satanás, a começar do usurpador que está sentado no trono de Pedro".

O ataque de Viganò, também conhecido por ser negacionista da pandemia de Covid-19, chega três dias depois de o Vaticano ter autorizado a bênção a casais homoafetivos, desde que essa prática não carregue aspectos ritualísticos nem seja confundida com o sacramento do matrimônio.

A justificativa da Santa Sé é de que a Igreja não pode fechar as portas para aqueles que a procuram para "abrir a própria vida a Deus". No entanto, de acordo com Viganò, trata-se de uma "falsa solicitude pastoral para adúlteros e sodomitas".

Além disso, o arcebispo acusou o Papa de "tornar a Igreja a concubina" de uma suposta "nova ordem mundial".

O italiano é desafeto declarado de Francisco e, durante seu período em Washington, se aproximou do clero ultraconservador americano, que representa hoje a principal força de oposição a Bergoglio dentro da Igreja.

Em 2018, o ex-núncio chegou a acusar o Papa de, no início de seu pontificado, ter se calado sobre denúncias de abusos sexuais cometidos pelo ex-cardeal americano Theodore McCarrick, que seria expulso do clero anos depois.