Câmara da Itália rejeita reforma de tratado econômico da UE

ROMA, 21 DEZ (ANSA) - A Câmara dos Deputados da Itália rejeitou nesta quinta-feira (21), com 184 votos contrários e 72 a favor, além de 44 abstenções, a ratificação da reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM), instrumento da União Europeia para ajudar países em crise na zona do euro.

A votação marcou uma divisão na base do governo da premiê Giorgia Meloni, com os partidos de direita Irmãos da Itália (FdI) e Liga se posicionando contra o texto, enquanto a legenda de centro-direita Força Itália (FI) se absteve. O populista Movimento 5 Estrelas (M5S), de oposição, também votou contra.