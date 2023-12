Deputado bolsonarista leva tapa na cara de petista e chora

SÃO PAULO, 21 DEZ (ANSA) - Um deputado petista agrediu um colega bolsonarista com um tapa no rosto durante a sessão do Congresso Nacional para promulgação da reforma tributária, na última quarta-feira (20), evento que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O incidente ocorreu enquanto Washington Quaquá (PT-RJ) filmava deputados de oposição que vaiavam o mandatário e ameaçava denunciá-los à Comissão de Ética da Câmara.