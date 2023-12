Milei anuncia decreto para desregulamentar economia

BUENOS AIRES, 21 DEZ (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou um decreto para desregulamentar a economia do país, em meio à primeira onda de protestos de rua contra seu governo.

Em vídeo transmitido em rede nacional de rádio e TV, o ultraliberal afirmou que a medida vai estabelecer as "bases para a reconstrução" da Argentina, como a conversão de empresas estatais em sociedades anônimas para facilitar sua privatização e a flexibilização de serviços de internet via satélite, da medicina privada e do mercado de trabalho.