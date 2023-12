Número de mortos em terremoto na China sobe para 135

JISHISHAN BONANZU DONGXIANGZU, 21 DEZ (ANSA) - O número de mortos em decorrência de um terremoto que atingiu as províncias de Qinghai e Gansu, na China, subiu para 135, informaram as autoridades do país nesta quinta-feira (21).

De acordo com o último balanço divulgado, pelo menos mil pessoas ficaram feridas no norte do Tibet, no leste do território chinês.