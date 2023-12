Papa critica redes sociais: 'Maquiagem do rosto e da alma'

O argentino convidou todos os trabalhadores a contemplar o "mistério do nascimento de Jesus" e destacou as palavras "discrição e detalhes", que eles "conhecem bem" por suas funções.

"O vosso trabalho aqui no Vaticano é realizado principalmente de forma invisível, muitas vezes fazendo coisas que podem parecer insignificantes, mas que, pelo contrário, contribuem para oferecer um serviço à Igreja e à sociedade", afirmou.

Jorge Bergoglio pediu para todos os presentes verem "a discrição e a pequenez de Jesus na gruta": "Olhem para a simplicidade do presépio em casa e tenham a certeza de que o bem, mesmo escondido e invisível, cresce sem fazer barulho, multiplica-se inesperadamente e espalha o perfume da alegria", destacou.

Além disso, os convidou para contemplarem o mistério do nascimento de Jesus porque "é belo poder captar o estilo de Deus: Não é grandioso nem barulhento, mas, pelo contrário, é o estilo da discrição e da pequenez", que "não está no centro das atenções, mas na pobreza de um estábulo".

O líder da Igreja Católica aproveitou para desejar aos trabalhadores e suas famílias e filhos este "estilo de Deus", tendo em vista que o que importa na família "é que não falte o bom vinho do amor, da ternura e da compreensão mútua". "As aparências e as máscaras não contam ou, pelo menos, duram pouco".

Segundo Francisco, "é um pouco como querer lindas taças de cristal sem se preocupar se o vinho é bom". "O bom vinho bebe-se num copo normal. Mas na família não importam as aparências e as máscaras, na família tudo se sabe, ou pelo menos as máscaras duram pouco; o que importa é que não falta o bom vinho".