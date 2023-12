Surpresa na Itália, Bologna vive conto de fadas com Thiago Motta

Adotando a filosofia de manter os pés no chão e pensar jogo após jogo, Motta arrumou a casa e levou o clube a um inesperado nono lugar, com 54 pontos, estabelecendo um novo recorde para os emilianos no campeonato na era dos três pontos.

O trabalho conciso e concreto do ex-jogador da Azzurra já vinha satisfazendo diretoria e torcedores, mas tomou uma proporção inesperada ao colocar o Bologna em quarto após 16 rodadas da liga italiana e brigando ativamente por uma vaga na Champions League.

Com sete vitórias, sete empates e apenas duas derrotas, o Bologna registrou seu melhor início de campeonato na história desde que a competição passou a conceder três pontos por triunfo - regra que entrou em vigor a partir de 1994/95.

Porém, antes do início arrebatador do rossoblù, Motta viu seu plantel ser revitalizado no mercado de transferências, já que perdeu três pilares da temporada anterior: Jerdy Schouten (PSV), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) e Marko Arnautovic (Internazionale).

Com o dinheiro arrecadado, o auxílio financeiro do dono do clube, o bilionário Joey Saputo, e o trabalho de Giovanni Sartori no mercado, responsável por arquitetar o time que elevou o patamar da Atalanta, o Bologna rejuvenesceu seu elenco ao trazer jovens promissores, como Dan Ndoye, Sam Beukema, Riccardo Calafiori, Giovanni Fabbian, Oussama El Azzouzi e Alexis Saelemaekers.

Além da garotada que chegou correspondendo, algumas peças que já estavam no clube e não tinham tanto destaque evoluíram sob a batuta de Motta, como foram os casos de Lewis Ferguson, Nikola Moro, Michel Aebischer e Charalampos Lykogiannis.