Teste de DNA de suposta filha de Pelé dá negativo, diz jornal

Os familiares de Pelé, que desejam prosseguir com as conversas sobre a partilha dos bens do ex-craque, estão esperando o resultado da contraprova para retomar o debate.

A ação de paternidade que corre na Justiça foi movida por Maria do Socorro Azevedo. Na época, o ex-jogador do Santos aceitou fazer o teste de DNA, mas faleceu antes de realizar o exame solicitado. Em seu testamento, ele até mencionou a chance de ter uma outra filha.

Ao que tudo indica, o processo vem ocorrendo de forma bem tranquila entre as partes envolvidas. A viúva de Pelé, Marcia Aoki, e os seis filhos do ex-atleta concordaram com os termos do testamento. (ANSA).

