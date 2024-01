Amorim avalia participar de cúpula sobre Ucrânia em Davos

O ex-chanceler Amorim disse ao portal UOL que "considera" participar da reunião.

O portal publicou uma carta que o diplomata enviou às autoridades que mediarão a reunião na Suíça, na qual afirmou que "o Brasil continua comprometido" com a busca da paz "assim que houver disposição das partes em iniciar um diálogo autêntico".

"Inicialmente, fomos encorajados pelo potencial inexplorado do formato restrito do grupo (que já se reuniu em Riad). Nosso objetivo é promover o diálogo direto ou indireto entre as duas partes (Ucrânia e Rússia)", disse a carta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia e a criação de um grupo com China e outros países.

A proposta de Lula foi apresentada por Amorim em 2023 aos presidentes Zelensky e Vladimir Putin.

Na carta enviada à Suíça, Amorim escreveu: "Mas à medida em que o conflito se prepara para entrar em seu terceiro ano, ainda não há abertura para o diálogo ou uma perspectiva confiável para o fim das hostilidades". (ANSA).