Atalanta bate Sassuolo por 3 a 1 e avança na Copa da Itália

Charles De Ketalaere abriu o placar para o time da casa aos 24 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 18 da etapa final.

Aleksei Miranchuk anotou o terceiro aos 26 minutos do segundo tempo e Daniel Boloca descontou para o Sassuolo aos 50 minutos da etapa final.

Nas quartas de final, a Atalanta vai jogar contra o Milan, no estádio de San Siro, em Milão.

O próximo jogo pelo Campeonato Italiano será no domingo (7), às 16h45 (horário de Brasília), contra a Roma fora de casa.

O Sassuolo agora tem apenas os jogos do Campeonato Italiano pela frente na temporada. O próximo desafio será no sábado (6), às 16h45, no horário de Brasília, em casa contra a Fiorentina.

