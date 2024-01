Cordeirinho nasce em presépio vivo na Itália

"Foi um evento único, uma bela surpresa, todos ficamos emocionados, e isso tornou a atmosfera de nosso presépio vivo ainda mais mágica", destacou o presidente do Pro loco de Gricignano, Bruno Bellucci.

"Vimos isso como um sinal do destino, como se estivesse demonstrando que em nossa representação tudo é real. Foi um presente da natureza, e agora estamos pensando em adotar esse animalzinho", acrescentou.

A presidente da rede, Sara d'Angelo, concordou: "Estamos disponíveis para acolher o filhote com sua mãe, juntamente com as outras ovelhas presentes no presépio. A história deste nascimento, que ocorreu exatamente em frente à gruta da Natividade, comoveu muitas pessoas que nos pediram para intervir, e não pode ter outro final senão feliz".

"Foi uma grande emoção. Agora, se tudo correr bem, o cordeirinho será adotado, e o serviço veterinário deverá ser notificado sobre o procedimento", comentou o prefeito de Sansepolcro, Fabrizio Innocenti. (ANSA).

