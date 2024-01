Deputado da base de Meloni é único investigado por tiro em festa

BIELLA, 3 JAN (ANSA) - O deputado italiano Emanuele Pozzolo, do partido Irmãos da Itália (FdI) da premiê Giorgia Meloni, é o único investigado do processo aberto no Ministério Público de Biella pelo episódio da noite de Réveillon em que sua arma disparou e atingiu um homem em uma festa.

A partir dos depoimentos ouvidos pelos carabineiros não foram verificadas evidências de que outras pessoas estivessem manejando a pistola.