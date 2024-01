Explosões perto de túmulo de Soleimani deixam 50 mortos no Irã

ROMA, 3 JAN (ANSA) - Pelo menos 50 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas no Irã em decorrência de duas explosões nas proximidades do cemitério onde o falecido general Qassem Soleimani está enterrado.

De acordo com a imprensa local, as explosões ocorreram durante uma cerimônia em homenagem ao antigo chefe da Guarda Revolucionária do Irã, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos há exatos quatro anos.