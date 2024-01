Ferragni reaparece na web após polêmica e agradece apoio de fãs

Ferragni não aparece em seus perfis desde quando foi multada pelo caso de promoção de um pandoro para caridade, após ter sido denunciada por causa de uma prática comercial desleal.

Em uma peça publicitária era possível acreditar que os recursos arrecadados com a venda do bolo natalino seriam repassados ao Hospital Regina Margherita, em Turim. No entanto, o órgão antitruste do país apurou que, na verdade, a doação já tinha sido feita por uma das empresas de Ferragni meses antes da campanha. Na nova publicação, a influenciadora italiana surge sorridente em uma fotografia e agradece todo o apoio de seus seguidores.

"Gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que enviaram uma mensagem, que perguntaram como eu estava, que me incentivaram a voltar às redes sociais", acrescenta ela, que chegou a aparecer em um vídeo postado por seu marido, o rapper Fedez, nas celebrações do Ano Novo.

"Obrigado a quem está presente, a quem escuta, a quem não quer prejudicar, mas sim ajudar", continuou.

Por fim, Ferragni citou também todos "os que manifestaram a sua opinião, mesmo que negativa, num tom calmo e construtivo, porque na vida há sempre tempo para discutir, refletir e recomeçar".

"As pessoas que realmente amam você podem ser vistas em momentos de necessidade, e eu vi, li e ouvi você. Muito obrigado", concluiu. (ANSA).