Liquidação de inverno atrai consumidores na Itália

O estudo também revelou que o gasto médio por indivíduo deverá ser de até 267 euros (R$ 1,4 mil), mas 64% dos participantes da pesquisa responderam que só vão aproveitar as liquidações em caso de uma oferta muito interessante.

Os comerciantes, contudo, estão preocupados com as mudanças climáticas, pois as temperaturas excepcionalmente amenas registradas entre outubro e dezembro reduziram quase para metade as compras das coleções outono-inverno.

Com isso, os lojistas serão forçados a empurrar essas peças para a liquidação sem ter a oportunidade de vendê-las pelo preço total.

As liquidações de inverno na Itália estão previstas para começar entre hoje (3) e sexta-feira (5).

"Precisamos rever as regras que regem as vendas de final de temporada. As vendas começam em um período excessivamente precoce em relação ao final da temporada. Caso fossem realizadas no período certo, representariam uma oportunidade de grande interesse econômico, tanto para operadores comerciais como consumidores", explicou Beniamino Campobasso, presidente da Confesercenti. (ANSA).