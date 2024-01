MasterChef Itália convida Alex Atala para homenagem à Amazônia

ROMA, 3 JAN (ANSA) - A competição do programa de televisão MasterChef Itália receberá como convidado especial o chef brasileiro Alex Atala no episódio que vai ao ar nesta quinta-feira (4).

Para manter o avental, cada aspirante a cozinheiro passará por um teste de habilidades, com a participação do responsável pelo restaurante paulista D.O.M., com duas estrelas Michelin, definido "uma janela aberta para a gastronomia do terceiro milênio".