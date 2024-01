Milan anuncia retorno do zagueiro italiano Matteo Gabbia

MILÃO, 3 JAN (ANSA) - Enfrentando uma crise de lesões no setor defensivo, o Milan anunciou nesta quarta-feira (3) o retorno do zagueiro Matteo Gabbia, que estava no Villarreal.

Italianos e espanhóis chegaram a um acordo encerrar antecipadamente o período de empréstimo do jogador, que estava no Submarino Amarelo desde julho.