Ministro italiano 'surta' com seguidores em post sobre baralho

ROMA, 3 JAN (ANSA) - O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, contra-atacou seguidores que reclamaram, nos comentários do Instagram, de um post do político mostrando que estava em meio a um jogo de buraco no baralho.

Diante de críticas sobre o momento de lazer, o titular da pasta xingou e bateu boca com quem reclamava.