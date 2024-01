Mortos em terremoto no Japão sobem para mais de 60

TÓQUIO, 3 JAN (ANSA) - O número de mortos no terremoto que atingiu o Japão no último dia 1º de janeiro subiu para 62, anunciaram nesta quarta-feira (3) as autoridades do país asiático.

De acordo com um funcionário da província de Ishikawa, entrevistado pela agência de notícias AFP, mais de 300 pessoas ficaram feridas na série de tremores, sendo 20 delas gravemente.