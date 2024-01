Na liderança do G7,Itália quer evitar extensão da guerra em Gaza

Segundo o chanceler italiano, "todas as nossas iniciativas visam reduzir a tensão, num contexto muito deteriorado porque não há apenas a guerra que está a ser travada na Faixa de Gaza, há o confronto entre Israel e o Hezbollah na fronteira norte e depois há rebeldes iemenitas que estão a atacar navios mercantes no Mar Vermelho".

"Tudo deve ser feito para garantir que a tensão diminua. Não é certamente fácil, mas esperamos que o bom senso prevaleça entre todos, mesmo em Teerã, que já não tem de apoiar os rebeldes do Iêmen, e em Jerusalém, onde é certo para o governo para defender a identidade territorial", acrescentou.

As declarações de Tajani são dadas um dia após ele conversar por telefone com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, para discutir a agenda bilateral e a liderança italiana do G7, principalmente no que diz respeito às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

"A Itália está fazendo tudo o que pode e conversamos longamente sobre isso com o secretário de Estado dos EUA para fazer um balanço da situação. Temos a responsabilidade de coordenar o trabalho dos vários países para construir a paz e a serenidade", enfatizou.

Para o vice-premiê, no Oriente Médio, "a única solução possível é ter um Estado de Israel livre e independente que reconheça um Estado Palestino livre e independente que, por sua vez, reconheça o direito de Israel existir".

"Este é o objetivo final. Certamente há muitos que não querem que este objetivo seja alcançado, mas é o único que permitirá a estabilidade", reforçou.