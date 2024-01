Papa Francisco recebe ex-secretário de Bento XVI no Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 3 JAN (ANSA) - O papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira (3) com o monsenhor Georg Gaenswein, que foi durante quase duas décadas secretário pessoal do pontífice emérito Bento XVI, morto há pouco mais de um ano, informou o Vaticano.

"O Santo Padre Francisco recebeu em audiência esta manhã sua excelência dom Georg Ganswein, arcebispo de Urbisaglia, com os Memores Domini", afirmou a Santa Sé em breve comunicado.