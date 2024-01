Roma vence Cremonese em 2 a 1 e vai às quartas da Copa da Itália

ROMA, 3 JAN (ANSA) - A Roma venceu o Cremonese, time da segunda divisão, por 2 a 1 de virada pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Com apenas quatro jogadores mantidos no time titular em relação ao jogo contra a Juventus, a equipe da capital foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 graças ao gol de Frank Tsadjout aos 37 minutos do primeiro tempo.