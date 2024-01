Serviços de emergência correm risco de colapsar na Itália

"Só no Lazio existem atualmente mais de 1,1 mil pacientes aguardando admissão no pronto-socorro; 500 no Piemonte, enquanto na Lombardia as internações normais foram suspensas devido à superlotação", afirmou ele à ANSA.

Segundo De Iaco, "a nível nacional, estamos a registrar uma pressão muito forte em todas as urgências e em várias regiões foram ativados planos contra a saturação por parte de hospitais e empresas de saúde".

O especialista explica que "os planos visam encontrar camas adicionais mas, tendo em conta que as camas hospitalares são cronicamente insuficientes, na prática a única coisa que podemos fazer é retirar camas de outras especialidades, como da cirurgia".

O presidente da Sociedade Italiana de Medicina e Emergência relatou ainda que, principalmente nestes feriados de Natal e Ano Novo, a instituição tenta garantir o serviço, mas se encontra numa situação extremamente difícil.

"Há muitos médicos de emergência que não conseguiram descansar nem no Natal nem no Ano Novo: as férias são um luxo", enfatizou.

Em dezembro passado, em comparação com o mês anterior, registrou-se "um aumento de pelo menos 50% nos pedidos de atendimento ao telefone de emergência devido à Covid-19, mas, sobretudo, devido a casos de gripe com complicações respiratórias", informou o presidente da Sociedade Italiana do Sistema [de emergência] 118, Mario Balzanelli.