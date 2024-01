Turismo religioso na Itália cresceu 46% em 2023

Na categoria, que conta com cerca de 200 mil leitos, a depender da estrutura é possível hospedar-se para fins espirituais, turismo, trabalho, estudo e saúde.

Os dados foram divulgados pela Associação Hospitalidade Religiosa Itália, que representa o setor.

"Um resultado significativo, especialmente porque permite reiniciar, em cascata, a corrente da solidariedade", destacou a associação, que também registrou um aumento nas visitas ao portal de referência hospitalitareligiosa.it, com um aumento de 20% nas páginas visitadas em relação a 2022 e 12% em relação a 2019.

Segundo o presidente da associação, Fabio Rocchi, "esse interesse renovado demonstra a sensibilidade cada vez mais ampla da opinião pública para com uma hospitalidade que também seja uma oportunidade concreta de contribuir para as necessidades daqueles que vivem em situação de necessidade, sem abrir mão do conforto de uma recepção familiar e destinada a se tornar uma verdadeira experiência de vida". (ANSA).

