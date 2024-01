União Europeia sanciona gigante russa de diamantes Alrosa

"Em linha com a proibição de diamantes que introduzimos com o 12º pacote de sanções, a UE lista hoje a Alrosa, a maior empresa de mineração de diamantes do mundo, e o seu CEO", declarou o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, na rede social X (antigo Twitter); Segundo comunicado do Conselho Europeu, "a empresa constitui uma parte importante de um setor econômico que proporciona receitas substanciais ao governo da Federação Russa".

"Estas designações complementam a proibição das importações de diamantes russos incluída no 12º pacote de sanções econômicas e individuais adotado em 18 de dezembro de 2023, no quadro da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", continua o texto.

A proibição da UE aos diamantes russos faz parte de um esforço do G7 para desenvolver um bloqueio internacional coordenado da importação de diamantes que visa privar a Rússia desta importante fonte de rendimento.

Globalmente, as medidas restritivas da UE contra ações que ameacem ou comprometam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia aplicam-se agora a quase 1950 pessoas e entidades. As pessoas designadas estão sujeitas ao congelamento de bens e os cidadãos e as empresas da UE estão proibidos de lhes disponibilizar fundos. (ANSA).

