'2024 será complexo devido a G7 e eleições europeias',diz Meloni

"Devo pedir desculpas por ter adiado esta coletiva de imprensa duas vezes por motivos de saúde. Lamento que isso tenha gerado polêmica, mas não houve intenção de fugir das perguntas dos jornalistas", declarou ela.

Meloni desejou um "Feliz Ano Novo para um ano que será muito complexo para todos", tendo em vista que "há muitos prazos importantes, as eleições europeias, a presidência italiana do G7".

No entanto, garantiu que ainda não decidiu se vai concorrer às eleições europeias, mas afirmou que tem que "compreender" se sua "possível candidatura" tiraria tempo do seu trabalho como primeira-ministra.

"Penso que é uma decisão que deve ser tomada em conjunto com os outros líderes da maioria", acrescentou ela, explicando que "não estaria disposta a criar uma maioria estável no Parlamento com a esquerda".

Durante a coletiva, Meloni também comentou sobre a decisão de seu governo de rejeitar a ratificação da reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM), instrumento da União Europeia para ajudar países em crise na zona do euro.

Para ela, a atitude deve ser considerada como "uma oportunidade para torna-lo mais eficaz". "O ESM é um instrumento que existe há muito tempo e penso que a reação dos mercados [à decisão de não ratificar o tratado ] reflete uma consciência do fato de que é obsoleto".