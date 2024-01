Ataque a escola de Iowa matou criança de 11 anos, diz polícia

Os feridos são quatro estudantes e um funcionário da escola.

O atirador, identificado como Dylan Butler, de 17 anos, que agiu sozinho e cometeu suicídio após o crime.

O ataque ocorreu antes do início das aulas, por volta das 7h (horário local), quando muitos alunos ainda não estavam no campus, mas ocorria um café da manhã coletivo com alunos de várias turmas.

As motivações ainda não são claras. Aparentemente, o jovem era ativo nas redes sociais e teria publicado uma foto no TikTok antes de entrar em ação, aparentemente no banheiro da escola, com a legenda "now we wait" (agora esperemos). (ANSA).

