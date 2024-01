Atuação de Daniel Craig em filme italiano é mais esperada do ano

A excepcionalidade da interpretação de Craig ("tem o potencial de ser a mais significativa em sua já colossal carreira") no papel de um romance semiautobiográfico de William S. Burroughs não surpreendeu a Variety.

A revista diz que o diretor italiano, cujo filme esportivo "Challengers" com Zendaya, Josh O'Connor e Mike Fais será lançado em abril, "fez maravilhas no passado com atores em papéis surpreendentemente não convencionais: veja Mark Rylance no último 'Bones and All'".

No filme, produzido por Lorenzo Mieli para The Apartment, Frenesy, Fremantle North America e filmado inteiramente em Cinecittà na primavera de 2023, também atuam Lesley Manville (a princesa Margaret de "The Crown") e Jason Schwartzman (recentemente em "Asteroid City" de Wes Anderson).

Entre outras grandes interpretações de 2024, a Variety cita as de Lady Gaga como Harley Quinn no aguardado novo filme "Joker: Folie a Deux" de Todd Phillips (sequência do "Joker" de 2019); Angelina Jolie em "Maria" (sobre a diva da ópera Maria Callas) dirigido por Pablo Larraín; e Robert Pattinson em "Mickey 17"; para citar apenas alguns.

Rylance, em décimo lugar, voltará a interpretar Satã em "The Way of the Wind" de Terrence Malick, uma produção sobre a vida de Jesus cujas filmagens já foram concluídas.

Após Gaga, em segundo lugar, a terceira posição é ocupada pelo "astro em ascensão" Pedro Pascal em "Freaky Tales", que estreará em Sundance.