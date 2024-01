Brasil adia exigência de vistos para americanos até abril

Fontes do governo alegam não querer afetar a indústria do turismo, já que a alta temporada está começando e são aguardados milhares de visitantes estrangeiros.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, tinha anunciado que a exigência de vistos para americanos, canadenses e australianos começaria a vigorar a partir de 10 de janeiro.

O funcionário disse que a retomada da exigência foi proposta pelo Ministério das Relações Exteriores e segue o princípio da reciprocidade, já que os brasileiros precisam apresentar vistos para ingressar no país.

A exigência de visto tinha sido suspensa em 2019, no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.