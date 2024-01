Çalhanoglu diz que não trocou Milan pela Inter por dinheiro

"Todos acreditam que deixei o Milan por dinheiro, mas ele não é tudo. Para mim, sentir amor é mais importante, e é isso que estou recebendo dos interistas. Isso é algo que ficará para sempre no meu coração", disse Çalhanoglu em entrevista ao Sportmediaset.

A relação entre atleta e Milan acabou abruptamente em 2021, quando foi contratado pela Inter, então campeã italiana. Na sua temporada de estreia, o turco viu sua antiga equipe vencer o Scudetto e acabou sendo hostilizado pelos fãs milanista, que chegaram a queimar camisas de Çalhanoglu.

"Desejo o melhor para eles, mas com paciência veremos", disse o meio-campista sobre a possibilidade de vencer a liga italiana pela Inter.

O camisa número 20, que já levantou quatro troféus pelos nerazzurri, sendo um deles em cima do Milan, revelou ter recusado uma proposta do futebol saudita para ficar no San Siro.

"Sim, é verdade. Decidi não ir porque adoro a Internazionale.

Eu tenho um papel importante aqui e sou grato ao clube por me fazer crescer", concluiu.