Coral infantil brasileiro canta em missa do papa Francisco

SÃO PAULO, 4 JAN (ANSA) - Um coral infantil da cidade de Campo Largo, no Paraná, participou da missa do papa Francisco pela paz na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia 1º.

Os Canarinhos de Campo Largo se juntaram a coros de outros países do mundo no Congresso da Federação Internacional "Pueri Cantores", entre 28 de dezembro e o dia 1º.