Ex-piloto de F1 Wilson Fittipaldi é entubado após engasgo em SP

Na ocasião, o ex-piloto também comemorava seu aniversário de 80 anos.

Ele chegou a precisar ser reanimado e foi entubado em seguida.

"Recebi ontem recebi inúmeros telefonemas e mensagens carinhosas de apoio para toda família, o Christian [filho de Wilson] está conosco todos os dias. Agradeço todas as mensagens, sei que são elas que nos dão forças nesse momento tão difícil", publicou no Instagram a mulher dele, Rita Fittipaldi.

"Continuem com vibrações positivas de saúde e restabelecimento para o Wilsinho. Deus fará o melhor!", concluiu.

Wilson iniciou sua carreira no automobilismo junto com o irmão, na década de 1960, chegando ao quinto lugar no GP da Alemanha em 1973.

Seu filho, Christian, também é piloto, único brasileiro a ter disputado na F1, Champ Car e Nascar Winston Cup. (ANSA).