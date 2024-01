Governadores de SP e RJ não irão a ato de 8/1

Os governadores bolsonaristas Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Cláudio Castro (MDB), do Rio de Janeiro, devem estar ausentes do ato "Democracia Inabalada", onde estarão os líderes do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PDS), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Roberto Barroso.

Também não devem comparecer os governadores de outros estados estratégicos, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Paraná, e o chefe de governo do Distrito Federal, conforme informou o jornal Folha de São Paulo.

Lula convidou todos os governadores do país, incluindo opositores, e essas ausências devem esvaziar politicamente o evento, no qual serão lembrados os ataques contra os palácios do Planalto, Congresso e STF.

Um dos convidados que estará presente na cerimônia é o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que afirmou que os "golpistas" planejaram assassiná-lo em 8 de janeiro.

Por outro lado, os serviços de inteligência da Polícia Federal (PF) continuam monitorando grupos bolsonaristas que poderiam realizar protestos contra o governo na próxima segunda-feira, informou o ministro da Justiça em exercício, Ricardo Cappelli.

O servidor declarou que "todas as providências estão sendo tomadas para que tenhamos um 8 de celebração da democracia", com 2.250 homens da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar atuando na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília.