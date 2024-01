Itália tem resultados insatisfatórios em migração, avalia Meloni

Ela ainda sustentou a necessidade de aplicar as leis italianas aos presentes no país, independentemente de seus países de proveniência.

"Não se pode considerar que se algo é consentido na cultura do país de onde se emigra, haverá atenuantes sobre determinados crimes, como bater em mulheres. Acredito que é preciso firmeza.

Vir para cá é uma escolha livre, as normas do Estado italiano devem ser respeitadas se alguém vem à Itália", declarou.

Ainda durante a coletiva, Meloni foi questionada sobre a controvérsia despertada por uma declaração da senadora Lavinia Mennuni, sua correligionária no partido Irmãos da Itália (FdI), que disse que "A primeira aspiração das garotas deve ser a maternidade".

"Não sei dizer se a palavra aspiração está certa, mas posso dizer que como a presidente do Conselho dos Ministros, sou considerada entre as mulheres mais bem-sucedidas da Itália, e se me perguntarem o que eu escolheria entre o papel de premiê e minha filha Ginevra, não teria dúvidas", disse Meloni.

"Assim como qualquer outra mulher. Porque a maternidade dá uma coisa que nada mais pode presentear. Se o conceito é esse, compartilho. Mas não concordo que a maternidade possa tirar oportunidades", ressalvou.