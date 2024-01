Itália terá intenso calendário de shows e festivais em 2024

O Simple Minds, com uma história de 45 anos, anunciou cinco datas italianas para sua Global Tour 2024: em 20 de abril no Mediolanum Forum de Milão, 28 de junho em Roma, 30 em Bari, 1 de julho em Senigallia e 4 em Mântua.

O Thirty Seconds to Mars, com a Seasons World Tour 2024, fará paradas em 24 de maio no Unipol Arena de Bolonha e em 25 de maio no PalaOlimpico de Turim, proporcionando uma oportunidade para ouvir as canções mais emblemáticas da banda, bem como as de seu último álbum "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day".

Contudo, é com a chegada do verão e nos grandes espaços ao ar livre que o calendário se torna mais complexo: Bruce Springsteen tem dois shows programados no San Siro nos dias 1 e 3 de junho.

Coldplay ocupará o Olímpico de Roma por quatro noites nos dias 12, 13, 15 e 16 de julho. Take That também chega à Itália, como trio, com quatro shows ao vivo em 7 de julho em Marostica, 8 de julho em Roma, 10 de julho em Trani e 11 de julho em Bolonha.

Os festivais também não ficam de fora, como o I-Days que contará com Lana Del Rey, Queens of the Stone Age, Metallica, Green Day, Nothing But Thieves, Avril Lavigne e SUM41.

Ou o "Primo Estate a Lido di Camaiore" (Lucca) que inclui Paolo Nutini e Kasabian como headliners.