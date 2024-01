Italiano cresce no Brasil com emissão de debêntures verdes-rosa

"Para atingirmos isso, decidimos que não é suficiente ter uma elevada presença feminina na empresa, mas sim, garantir que nossas mulheres tenham posições de liderança, de decisão. O que, cremos, nos permitirá ser mais competitivos, avançados e sensíveis ao que mais nos importa: o futuro sustentável do setor", acrescentou Lombardi.

Com sete ativos funcionando em cinco estados do país, a maior plataforma em número de data centers em operação no Brasil contou com o Bradesco BBI como líder, UBS/BB, BTG Pactual e Banco ABC como coordenadores para a emissão.

As debêntures emitidas são do tipo "sustainability linked bond", um compromisso estabelecido pela companhia para manter eficiência energética, diminuir drasticamente o consumo de água e possuir liderança feminina em mais de 40% das posições gerenciais, fato novo no setor de infraestrutura.

A iniciativa prevê que, nos próximos anos, a Elea Digital seja cada vez mais liderada por mulheres. Para Lombardi, é fundamental ter esse olhar atento para o futuro, principalmente quando o assunto é sustentabilidade e igualdade.

"De Porto Alegre até Brasília, passando por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, planejamos investir bilhões na regeneração e transformação da infraestrutura digital do país, com uma visão otimista para uma sociedade sustentável e digitalizada", finaliza. (ANSA).