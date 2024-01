Liminar do STF reconduz Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF

SÃO PAULO, 4 JAN (ANSA) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes concedeu uma liminar nesta quinta-feira (4) para reinstituir Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) A medida suspende uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que em 7 de dezembro anulou a eleição da CBF, removendo o dirigente do cargo.

A decisão tinha relação com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que Ednaldo firmou junto ao Ministério Público em 2021, quando ainda era presidente interino, para acordar os termos da eleição do ano seguinte.