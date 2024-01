MP italiano investiga feminicídio de idosa de 71 anos

Na noite do dia 1º, Rosa chegou sem vida ao pronto socorro de Civita Castellana, em Viterbo, levada de carro pelo próprio marido.

O homem relatou que ela teria caído acidentalmente das escadas de casa após um mal súbito.

Os ferimentos encontrados, porém, não eram compatíveis, e o médico de plantão acionou a polícia.

Segundo o Ministério Público, o corpo tinha hematomas nas mãos, braços, pernas e tronco, e até sinais que poderiam ser de mordidas.

Na casa do casal, os investigadores encontraram sinais de sangue na porta de entrada, em um tubo metálico na cozinha, na geladeira e em uma panela que estava no corredor.

No pedido de prisão cautelar, o MP descreveu o pastor como um homem "autoritário e, por vezes, violento, que vivia em uma condição de total isolamento do resto do mundo, constantemente brigando com a mulher, que proibia de sair de casa".