Papa alerta que muitos conflitos 'são alimentados por fake news'

"Quantos conflitos hoje, em vez de serem extintos pelo diálogo, são alimentados por notícias falsas ou declarações inflamadas que passam pelos meios de comunicação", declarou o Pontífice.

"Por isso é ainda mais importante que vós, fortalecidos pelas vossas raízes cristãs e pela fé vivida cotidianamente desmilitarizadas no vosso coração pelo Evangelho, apoie o desarmamento da linguagem", acrescentou.

Segundo o Papa, "é essencial fomentar tons de paz e compreensão, construindo pontes, estando disponíveis para ouvir, exercendo uma comunicação respeitosa com os outros e as suas razões".

"Há uma necessidade urgente disto na sociedade, mas a Igreja também precisa de uma comunicação bondosa e ao mesmo tempo profética", acrescenta o argentino, lembrando que "a comunicação nos ajuda a ser, como diz o apóstolo Paulo, membros uns dos outros, chamados a viver em comunhão dentro de uma rede de relações em contínua expansão".

Para o líder da Igreja Católica, "isto é essencial na Igreja, onde o vínculo com a universidade se desenvolve e se harmoniza de modo particular através do ministério do sucessor de Pedro".

"A vossa associação pretende estar comprometida com o ecumenismo, o diálogo inter-religioso e também com a defesa da paz, da liberdade e da dignidade humana. São objetivos muito atuais!", concluiu (ANSA).