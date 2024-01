Petrobras vendeu refinaria abaixo do preço de mercado, diz CGU

Segundo a CGU, a avaliação do complexo de São Francisco do Conde ficou abaixo do valor de mercado devido à ocorrer durante a pandemia, quando havia uma "grande incerteza" sobre o futuro da cadeia de exploração e refino de petróleo.

Quando Bolsonaro fechou o acordo, as expectativas de crescimento do PIB brasileiro estavam em queda livre, outro fator que "subvalorizou" a refinaria.

Por outro lado, o relatório do órgão que audita os contratos e outras atividades do Estado lembra que a Refinaria de Mataripe responde por 10% da capacidade de refino de petróleo no país.

Já o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou em novembro do ano passado que existe a "possibilidade" de a empresa recomprar a refinaria, proposta que foi defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. (ANSA).

