Zelensky e Meloni discutem G7 e paz em ligação

ROMA, 4 JAN (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nesta quinta-feira (4) que telefonou para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

"Falei com ela para parabenizar a Itália por assumir a presidência do G7 e para agradecê-la pelo constante apoio no G7 e no caminho de adesão da Ucrânia à União Europeia. Informei sobre os recentes ataques massivos da Rússia", explicou.