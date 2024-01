Delegação dos EUA visita Taiwan e se reúne com presidente

PEQUIM, 15 JAN (ANSA) - Uma delegação informal dos Estados Unidos viajou até Taiwan para se reunir com a presidente cessante da ilha, Tsai Ing-wen, que viu no último sábado (13) seu vice, William Lai, vencer as eleições presidenciais.

O grupo, que é composto pelo antigo conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Stephen Hadley e por James Steinberg, ex-secretário de Estado adjunto, vai se encontrar com "personalidades proeminentes da política" de Taiwan.

"Um agradecimento especial aos nossos aliados e parceiros que pensam como nós pelas mensagens gentis. Estamos ansiosos em defender juntos os nossos valores democráticos compartilhados", disse Tsai.