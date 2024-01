Empoli demite Andreazzoli e contrata Nicola

A diretoria empolese resolveu apostar em Nicola, que estava desempregado, para tentar apagar o incêndio e evitar uma nova queda de divisão. O italiano é conhecido pelos milagres operados no Crotone, no Genoa, no Torino e na Salernitana.

Nicola assinou um contrato válido até o fim da atual temporada, com a opção de renovação para mais uma em caso de permanência da equipe na Série A.

A estreia do recém-chegado treinador será no próximo domingo (21), contra o Monza, no estádio Carlo Castellani. O Empoli tem apenas 13 pontos e está cinco de distância do Cagliari, primeiro clube de fora da parte vermelha da tabela. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.