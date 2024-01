Federação italiana revela sede da Azzurra durante Eurocopa

ROMA, 15 JAN (ANSA) - A Federação Italiana de Futebol (Figc) anunciou nesta segunda-feira (15) que a sede da Azzurra durante a próxima edição da Eurocopa será em Iserlohn, na Alemanha.

De acordo com a entidade, a delegação da atual campeã do torneio ficará hospedada em um hotel local e treinará no estádio Hemberg.

O pequeno município alemão, que fica na região administrativa de Arnsberg, foi selecionado por ficar próximo de Dortmund e Gelsenkirchen, onde tetracampeã do mundo pegará Albânia e Espanha, respectivamente.