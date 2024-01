Hamas divulga novo vídeo de reféns israelenses

Os três foram sequestrados com outras cerca de 240 pessoas nos atentados de 7 de outubro, que deixaram 1,2 mil mortos. Um pouco menos da metade dos reféns foi solta em novembro passado, mas Israel acredita que 132 ainda estejam em Gaza.

Esses mesmos três israelenses já haviam aparecido no vídeo do último domingo, no qual pedem para as autoridades agirem para garantir seu retorno para casa em segurança. (ANSA).

