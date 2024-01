Irã denuncia jornalistas que reportaram morte de Mahsa Amini

ROMA, 15 JAN (ANSA) - As autoridades iranianas abriram nesta segunda-feira (15) um novo processo contra duas jornalistas que ficaram 17 meses presas por denunciar a morte da jovem Mahsa Amini.

Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi foram libertadas ontem (14) após pagamento de fiança. Elas haviam sido condenadas a 13 e 12 anos de prisão, respectivamente, por "ligação com Estado hostil".

As jornalistas foram acusadas de aparecer sem o hijab após deixarem a penitenciária de Evin. Diversas imagens divulgadas nas redes sociais mostram as jovens com as cabeças descobertas e fazendo um sinal de vitória.